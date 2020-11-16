Новосибирск, , 04:37 — REGNUM Школы Новосибирской области с сегодняшнего дня, 16 ноября, приступили к занятиям после осенних каникул, которые в этом году из-за коронавируса длились не одну, а три недели — с 26 октября по 15 ноября. В Новосибирске на очное обучение вышли только начальные и одиннадцатые классы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно решению властей, ученики с 1 по 5 класс и 11-х классов общеобразовательных учреждений города будут обучаться очно в соответствии с графиками учебного процесса и учебными планами с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Ученики 6−10-х классов будут заниматься в режиме дистанционного обучения.

Учащиеся специальных (коррекционных) школ, а также санаторной школы, будут учиться в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным заместителя министра образования Новосибирской области Владимира Щукина, со второй четверти на очное обучение выйдут около 60% новосибирских школьников, дистанционно учиться продолжат около 40% детей.

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