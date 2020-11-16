Пекин, , 04:37 — REGNUM Национальная иммиграционная администрация Китая сообщила о расследовании против 5000 иностранных гражданах, которые пытались нелегально въехать на территорию Китая в этом году, сообщает агентство Синьхуа.

Пограничные власти по всей стране раскрыли более 700 случаев нелегального пересечения границы за этот год, сообщил замглавы администрации Инь Чэнцзи во время пресс-конференции в Пекине.

Благодаря эффективным действиям пограничникам, удалось предотвратить въездные случаи COVID-19 через незаконные каналы въезда, добавил Инь.

Согласно статистическим данным, опубликованным администрацией, с момента начала эпидемии было закрыто 46 наземных пунктов въезда и 66 пограничных переходов по всей стране.