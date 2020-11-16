Монтевидео, , 04:25 — REGNUM Президент Уругвая Луис Лакалле Поу отказался вводить в стране карантин из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает Синьхуа.

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«Если открытие общества также включает в себя личную ответственность и единство уругвайцев, тогда никаких проблем не будет. Вообще, Уругвай вошел во вторую волну коронавирусной инфекции в мире с достаточно низким числом заболевших», — заявил он.

Президент Уругвая отметил, что успех в борьбе с коронавирусом зависит от четкой политики правительства страны.

Всего в Уругвае с начала пандемии подтвердили 3957 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 64 человека.