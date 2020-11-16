Наньнин, Китай, , 04:23 — REGNUM Пять человек погибли, еще двое получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Китая, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

Инцидент произошел примерно в 7:00 по местному времени 15 ноября в участке скоростного шоссе в городе Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Миниавобус столкнулся с грузовиком, сообщили в местном бюро общественной безопасности.

Все получившие ранения были госпитализированы, местные власти занимаются выяснением причин произошедшего. Подробности не сообщаются.