Южно-Сахалинск, , 04:21 — REGNUM На Сахалине за прошедшую неделю выявили 799 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 9552 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона.

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За последние сутки было выявлено 123 новых носителя коронавируса (днём ранее — 109). За неделю с болезнью справились 519 человек. Всего в области полностью излечились 6329 жителей Сахалина. Ещё 3218 пациентов продолжают лечение.

За весь период пандемии в регионе от COVID-19 скончались 5 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, напитки, способные уничтожать до 97% патогенов коронавируса в организме человека в течение пяти минут выявили учёные из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии. Об этом 15 ноября сообщается на сервисе базы данных препринтов в области биологических наук BioRxiv.