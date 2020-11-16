Пекин, , 04:18 — REGNUM На материковой части Китая за прошедши сутки выявлено восемь новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных» случаев в стране с начала эпидемии достигло 3701. Из новых случаев, три пришлось на Сычуань, два — на Гуандун и по одному на Шаньси, Цзянсу и Шэньси, сообщили в комиссии.

Из больниц страны с начала эпидемии было выписано 3348 «импортных» пациентов, переболевших опасной инфекции, еще 353 пациента остается на лечении. Погибших среди этой группы пациентов нет.

К «импортным» пациентам причисляются все заболевшие COVID-19, прибывшие больными или заразившимися в Китай из-за рубежа вне зависимости от национальности и гражданства.