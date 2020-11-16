Тюмень, , 04:09 — REGNUM В Тюменском государственном университете во время пандемии появился новый предмет — рискология. Студентов на нём обучают справляться с 15 различными рисками, сообщает портал «МегаТюмень».

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Новый предмет поможет спрогнозировать и справиться не только с эпидемиологическими рисками, но и с кризисом, некомпетентностью, непредсказуемостью, и даже с рисками любви.

«Переход на онлайн-обучение из-за пандемии COVID-19 произошёл как раз во время изучения рискологии. И студенты были вынуждены переживать этот комплекс стрессов индивидуально. Это стало редким случаем постановки социального эксперимента в реальном времени», — отметил автор курса, профессор ТюмГУ Валерий Гамукин.