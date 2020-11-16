Пекин, , 04:02 — REGNUM Власти Пекина выпустили цели точного контроля за содержанием основных загрязняющих веществ в воздухе города на нынешний осенне-зимний период, сообщает агентство Синьхуа.

Пекин обещает ограничить среднюю концентрацию загрязняющих частиц PM2.5 в воздухе не более 45 микрограммами на кубометр, а количество дней с тяжелым загрязнением — до не более одного в период с октября по декабрь.

Пекинское муниципальное бюро экологии и окружающей среды также сообщило, что с января по март 2021 года планируется сократить среднюю концентрацию частиц PM2.5 до 54 микрограммов на кубометр, а количество дней с тяжелым загрязнением — до менее пяти.

Пекин запустит 37 целевых мер всесторонней борьбы с загрязнением воздуха этой осенью и зимой, сосредоточив внимание на таких областях, как энергетика, промышленность, оптимизация транспортной структуры и чрезвычайные меры реагирования на сильно загрязненную экологию, говорится в сообщении бюро.