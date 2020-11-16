Хабаровск, , 04:07 — REGNUM С 1 января 2021 года в Хабаровском крае на 4% проиндексируют ряд социальных выплат для семей с детьми. Одна из них — региональный материнский капитал, который выплачивается при рождении третьего и последующего ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Материнский капитал на детей, рождённых до 1 января 2019 года, увеличится с 200 тыс. рублей до 208 тыс. рублей, а на детей, рожденных после 1 января 2019 года — с 250 тыс. до 260 тыс. рублей. В случае, если семьи уже частично использовали маткапитал, остаток также увеличится на 4%.

Деньги регионального маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, в том числе газификацию квартир в собственности.

Также средства можно использовать на образование ребёнка, оплату медицинских услуг для родителей и детей.

С 2011 года выплату оформили более 29 106 семей, из которых 14 016 уже деньги использовали.

Как сообщало ИА REGNUM, многодетные семьи в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах могут рассчитывать на самый высокий материнский капитал при рождении третьего и последующих детей. Топ-10 таких регионов составили эксперты «Общероссийского народного фронта».