Благовещенск, , 03:50 — REGNUM В Амурской области за прошедшую неделю выявили 1165 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 161 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Суточный тем прироста составил 1,8%. Из вновь выявленных носителей коронавируса 97 человек (60%) болеют ОРВИ, 47 (29%) — пневмонией, 17 человек переносят заболевание бессимптомно.

За весь период пандемии в области выявили 9039 случаев заражения коронавирусом, провели более 496 тыс. тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, напитки, способные уничтожать до 97% патогенов коронавируса в организме человека в течение пяти минут выявили учёные из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии. Об этом 15 ноября сообщается на сервисе базы данных препринтов в области биологических наук BioRxiv.