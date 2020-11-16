Сантьяго, , 03:34 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 1597 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По данным ведомства, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране составляет 531 273. Также за 15 ноября в Чили скончались 42 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 14 819.

Отмечается, что уже смогли выздороветь 506 700 пациентов. В настоящее время 721 человек находится в палатах интенсивной терапии, из них 571 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, еще 82 — в критическом состоянии.