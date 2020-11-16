Благовещенск, , 03:10 — REGNUM Строительство нового терминала и взлётно-посадочной полосы в аэропорту Игнатьево в Благовещенске затянулось на год и подорожало на 20%. Ход работ проверил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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Срыв сроков и удорожание проекта произошло из-за того, что пришлось корректировать проектно-сметную документацию и повторно проходить госэкспертизу. Интересно, что о необходимости переделывать документацию, было известно ещё до заключения контракта с подрядчиком.

«Ответственные люди должны отвечать за то, что происходит. Все соответствующие поручения будут даны. Не должно быть так, что начинается проект, а потом получается, что он должен быть дороже», — сказал Юрий Трутнев.

В настоящее время на стройке в аэропорту Благовещенска работают 130 человек и 66 единиц техники. Строительство ВПП планируется завершить в ноябре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство нового терминала аэровокзала международного аэропорта «Воронеж» имени Петра I планируется начать летом 2021 года, старое, действующее сегодня здание аэровокзала в перспективе может быть снесено. Макет будущего аэровокзала губернатору Александру Гусеву представили 10 ноября.