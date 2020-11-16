Рабат, , 01:07 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки выявили 4966 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает министерство здравоохранения королевства.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на марокканской территории достигло 293 177. Также за 15 ноября в Марокко скончались еще 82 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в королевстве жертвами осложнений COVID-19 стали 4779 человек.

Отмечается, что уже в Марокко смогли выздороветь 238 598 пациентов с коронавирусной инфекцией. В настоящее время 1051 заболевший находится в реанимации.