Кампала, , 00:39 — REGNUM В Уганде за прошедшие сутки выявили 231 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 16 020. Также за 15 ноября в Уганде скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 145 человек.

Отмечается, что с начала пандемии в Угандее уже выздоровели 8 038 пациентов.