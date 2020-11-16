Москва, , 07:20 — REGNUM Московская программа поддержки инновационных проектов номинирована на премию ООН World Summit Awards. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По мнению международных экспертов, столичная программа по тестированию инновационных решений является лучшей в России в категории «Государственное управление и взаимодействие с гражданами». Поэтому программу представят на World Summit Awards 2020 — масштабном конкурсе инновационных и цифровых инициатив, который пройдет в рамках Мирового саммита ООН по информационному обществу.

«Все номинанты на премию проходят тщательный отбор. Эксперты более чем из 180 государств оценивают их по критериям международной конкурентоспособности. Московская программа тестирования инноваций стала финалистом. Это крупный городской проект для технологичного бизнеса. Он помогает предпринимателям испытать свои разработки в реальных условиях с участием целевой аудитории. Узнав мнение пользователей и специалистов до выпуска продукта на рынок, компания может существенно улучшить его показатели», — сообщила Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: Музеи Москвы можно будет посетить в режиме онлайн