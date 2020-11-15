Минск, , 23:37 — REGNUM В Белоруссии могут приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса созданной в России вакциной «Спутник V» в 2021 году. Об этом заявил главный государственный врач Белоруссии Александр Тарасенко в эфире телеканала «Беларусь 1».

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«В принципе, такое решение (о применении вакцины) уже имеется. Предварительно на 2021 год», — сказал Тарасенко.

Он уточнил, что в первую очередь вакцинации будут подлежать медицинские работники, педагоги и военнообязанные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее десятки государств изъявили желание получать поставки российских разработок вакцин от коронавирусной инфекции. В России уже разработана и применяется первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V».

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