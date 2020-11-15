Минск, , 23:23 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органо задержали в Минске и других городах Белоруссии более 950 митингующих. Об этом 15 ноября сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

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По информации правозащитников, всего в стране были задержаны 957 участников акций протеста. Известно, что митингующие не согласны с итогами президентских выборов в Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, 15 ноября в Минске и других городах стран прошла очередная акция протеста, организованная оппозиционными силами Белоруссии.

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