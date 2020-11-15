Москва, , 23:15 — REGNUM В столице России за минувшие сутки скончались более 70 пациентов с COVID-19. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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«В Москве скончались 72 пациента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех пациентов, скончавшихся от COVID-19, ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Отметим, что сутками ранее в столице России от COVID-19 скончались 75 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 15 ноября федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что 22 572 новых случая заражения SARS-CoV-2 было выявлено в стране за минувшие сутки.

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