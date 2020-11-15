Вашингтон, , 23:01 — REGNUM В сеть выложили смешное видео, в котором показано, как из-за ошибки игры Marvel's Spider-Man: Miles Morales главный герой в какой-то момент превращается в уличный фонарь. Ролик был опубликован 16 ноября на портале Game Rant.

В нём показан момент, когда геймер заканчивает один из квестов. После окончания миссии идёт заставка и зрители могут вновь видеть улицы Нью-Йорка, однако вместо Майлза Моралеса в кадре внезапно появляется уличный фонарь. Ролик получил название «Spider Lamp (Miles Morales)».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Marvel Games анонсировала клип Джейдена Смита на композицию I’m Read, которая является частью саундтрека игры Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Муыкальное видео будет опубликовано на YouTube-канале Marvel 16 ноября 2020 года, в 17:00 по московскому времени.

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