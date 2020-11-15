Женева, Швейцария, , 22:27 — REGNUM Количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 во всем мире за минувшие сутки превысило 594 тыс. Об этом сообщает 15 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как уточняется, всего в мире выявлено уже более 53,7 млн инфицированных коронавирусом. Сообщается также, что за сутки от COVID-19 на планете скончались 8212 человек, а общее число подтверждённых летальных случаев в мире от данного заболевания составляет более 1,3 млн.

Напомним, что рекорд по количеству выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в мире был зарегистрирован 14 ноября, когда за 24 часа всего выявили более 657 тыс.

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