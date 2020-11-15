Минск, , 21:39 — REGNUM В ходе несанкционированных акций протеста, которые состоялись 15 ноября в Белоруссии, сотрудниками правоохранительных органов было задержано свыше 900 человек. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».

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В настоящий момент на сайте правозащитников, который публикует имена задержанных во время протестных акций, содержится 901 фамилия. Отмечается, что из числа задержанных активистов некоторых уже отпустили.

Как передавало ИА REGNUM, новые акции протеста, недовольных итогами президентских выборов, прошли в Минске и других городах Белоруссии 15 ноября.

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