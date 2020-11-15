Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Видеоблогер и стример Логан Пол заявил, что он решил перестать покупать редкие карточки покемонов после того, как потратил на них около $300 млн. Об этом 15 ноября сообщил портал Comicbook.

Блогер в очередном видео сообщил, что он «исчерпал» своё хобби, поскольку «достиг максимума в своих усилиях с покемонами».

«Я не могу и не буду больше тратить деньги на карты покемонов», — сказал Пол, сравнив своё увлечение коллекционера с боксёрской «карьерой». Он заявил, что перешёл от «удара по колодкам» к реальному матчу.

Стоит отметить, что в карьере Логана Пола пока только один профессиональный матч (без шлемов) который он провёл с британским блогером Оладжиджем Олатунджи, известным как KSI. Примечательно, что Пол проиграл этот поединок.

Блогер начал коллекционировать карты покемонов в сентябре 2020 года, его решение сильно сказалось на популярности подобного хобби, стоимость редких карт выросла на 100%. В октябре 2020 года Пол купил карту Shadowless Charizard за $150 тыс.

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