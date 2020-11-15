Минск, , 20:03 — REGNUM В столице Белоруссии отпущены журналисты из Российской Федерации, задержанные 15 ноября во время освещения массовых мероприятий. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев журналистам ТАСС.

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«Все (задержанные российские журналисты — прим. ИА REGNUM) покинули Центральное РУВД Минска», — сказал Мезенцев.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 15 ноября в столице Белоруссии стражи порядка задержали несколько российских журналистов.

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