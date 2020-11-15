Вашингтон, , 20:02 — REGNUM Геймеры обратили внимание на то, что в анонсе переиздания трилогии игр Mass Effect отсутствует упоминание о том, что его релиз состоится на PlayStation 5 или Xbox Series X. Об этом 15 ноября сообщил портал Game Rant.

Поклонникам франшизы показалось странным, что студия BioWare не стала объявлять об этом в месяц релиза новых консолей Microsoft и Sony. Позже выяснилось, что компания действительно не планирует выпускать специальную версию игры для PlayStation 5 или Xbox Series X, вместо этого она выпустит определённые «улучшения».

Таким образом, владельцы новых консолей смогут играть в Mass Effect: Legendary Edition, однако им нужно будет купить версию игры для PlayStation 4 или Xbox One.

Ранее BioWare сообщила, что ремастеры игр Mass Effect выйдет в продажу весной 2021 года на ПК, и консолях PlayStation 4 и Xbox One. Разработчики отметили, что в набор Mass Effect: Legendary Edition войдут не только три первые игры, но и все выпущенные к ним дополнения.

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