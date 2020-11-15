Вашингтон, , 19:45 — REGNUM В игре Destiny 2 после выхода дополнения Beyond Light нашли пещеру, которая позволяет получить много опыта и лута (игровой добычи). Об этом 15 ноября сообщил пользователь форума Reddit под ником imMilk13.

В сеть выложили видео, в котором показано, что в зоне космодрома игроки Destiny 2 могут найти пещеру, из которой постоянно выходят представители внутриигровой расы Падших. Используя определённую тактику, геймеры могут получить много опыта для их персонажей, а также редкие игровые ценности.

Отмечается, что примерно каждые 45 минут из противников выпадает Высшая энграмма (или прайм-энграмма — кристалл, содержащий информацию о чет-то наподобие чертежа).

Напомним, в первой части Destiny игроки находили подобную пещеру. Релиз дополнения Beyond Light состоялся 10 ноября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели League of Legends получили неожиданное обвинение