Токио, , 19:25 — REGNUM Разработчик серии видеоигр Yakuza и один из её создателей Дайске Сато заявил, что он хотел бы выпустить необычную игру про ежа Соника. Видеоинтервью с ним было опубликовано 14 ноября на YouTube-канале SEGA Europe.

Представитель студии Ryu Ga Gotoku ответил на вопросы журналистов в рамках интервью, которое было посвящёно 60-летию японской компании SEGA. Корреспонденты спросили Сато о том, над какой игрой по франшизам SEGA он хотел бы поработать прежде всего, если бы ему предоставили такую возможность.

Геймдизайнер сказал, что Соник — это франшиза, которой он раньше никогда не занимался и хотел бы попробовать что-то сделать в её рамках. Сато отметил, что когда люди слышат название SEGA, то в первую очередь думают о Сонике. Он также заявил, что его игра про этого героя отличалась бы от выпущенных ранее.

«Если бы я делал это, я бы не стал делать Соника таким, каким он был. Я бы хотел сделать совершенно другого Соника», — сказал Сато.

Дайске Сато занимал должность главного дизайнера в проекте разработки оригинальной игры Yakuza. Он также продюсировал последующие игры франшизы и принимал активное участие в их разработке.

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