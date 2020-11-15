Лос-Анджелес, США, , 19:12 — REGNUM Marvel Games анонсировала клип на песню Джейдена Смита I’m Ready, которая стала частью саундтрека видеоигры Spider-Man: Miles Morales. Публикация была размещена 15 ноября на Twitter-странице компании.

Администрация аккаунта сообщила, что клип будет выложен на YouTube-канале Marvel завтра, 16 ноября 2020 года, в 17:00 по московскому времени. Она сопроводила публикацию небольшим тизерным видео, в котором присутствуют кадры из игры и будущего музыкального ролика.

https://twitter.com/MarvelGames/status/1327974639281246208

Релиз Spider-Man: Miles Morales состоялся 12 ноября 2020 года. Игра представляет собой спин-офф Marvel’s Spider-Man, её сюжет рассказывает не о Питере Паркере, а о приключениях Майлса Моралеса — чернокожего подростка, который также борется с преступностью в костюме Человека-паука.

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