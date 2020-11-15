Минск, , 18:36 — REGNUM Более 560 человек, которые выступают против итогов президентских выборов в Белоруссии, были задержаны в ходе несанкционированных акций протеста в Минске и других городах страны. Об этом 15 ноября сообщает правозащитный центр «Весна», опубликовавший списки задержанных на своём сайте.

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По данным правозащитников, всего на территории страны сотрудники правоохранительных органов задержали 566 участников акций протеста, организованных оппозиционными силами.

Ранее сообщалось о задержании более 400 протестующих в Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, очередные акции протеста, участники которых выступают против итогов президентских выборов в Белоруссии, проходят в Минске и других городах страны 15 ноября.

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