Курган, , 18:30 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом. Из них 53 выявлено в Кургане, сообщает 15 ноября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 96 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 15 ноября выявлено 7275 положительных теста на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 15 ноября от коронавируса излечились 6449 человек, 108 пациентов с COVID-19 скончались.