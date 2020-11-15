Москва, , 17:27 — REGNUM Заявление главного научного сотрудника Института имени Чумакова Алексея Егорова о том, что ключевая особенность российской вакцины от COVID-19 заключается в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 15 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Как просто и быстро! А что же более 100 лет от ГРИППа толком не создали? Вирус мутирует и так «топорно» закидать шапками не получится», — поделился мнением пользователь Александр.

Ряд пользователей оказались удивлены и воодушевлены заявлением Егорова. По их видению, данная особенность разительно отличает российскую вакцину от зарубежных аналогов и может являться выигрышной в вопросе эффективности.

«Ключевая особенность нашей вакцины в том, что она содержит полный набор антител. Это прекрасная новость! И означает это в практическом плане, что иммунитет после прививки будет устойчивым и длительным. Где-то в новостях раньше уже была информация, что к сожалению, есть случаи повторных заражений, что после однократного перебаливания через месяцев пять ты можешь заболеть вновь. Полный набор антител означает, что после прививки это не случится. Или если случится, то очень нескоро. Горжусь нашими учёными, молодцы!», — написал Роберт А.

Тем не менее, данную новость не все восприняли радужно. Многие подошли к вопросу скептически и призвали доказать создателей вакцины её эффективность на деле. Пользователи уверены, что говорить об особенностях препарата стоит тогда, когда он окажется действительно эффективным.

«Преимущество будет тогда, когда она докажет свою эффективность после 3 стадии испытаний и результатов широкого применения при массовой вакцинации, по сравнению с результатами других вакцин», — считает Илларион П.

Нашлись и те, кого уже утомили разговоры о российской вакцине. Они обратились к руководству страны с просьбой как можно скорее обеспечить население данным препаратом.

«Реклама, конечно, двигатель торговли, но давайте уже ближе к делу! … Вы все анонсируете и анонсируете. Секретарь президента день через день объявляет о сроках массовой вакцинации, то через несколько недель, теперь — в ближайшие месяцы. Игра в кошки-мышки?!», — задаётся вопросом Владимир М.

Напомним, 15 ноября главный научный сотрудник Института имени Чумакова Алексей Егоров заявил о том, что ключевая особенность российской вакцины от COVID-19 заключается в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса.