Москва, , 16:06 — REGNUM В аэропортах Москвы отменено и задержано более 10 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 15 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Внуково» отменено шесть рейсов, еще один задержан; в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях столицы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее портал «Метеоновости» сообщил, что 15 ноября в Москве и Подмосковье возможны небольшие осадки в виде дождя. Ночью температура воздуха составит −4… +1 °C, днем −3… +2 °C. Атмосферное давление повышенное — 760−762 мм рт. ст.