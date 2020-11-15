Юхнов, Калужская область, , 15:07 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил учредить органы общественного наблюдения при больницах. По мнению главы региона в наблюдательные совет при крупных медицинских учреждений войдут врачи, главы администраций и местные жители, «имеющие авторитет и высокий уровень доверия». Об этом, калужский губернатор написал на своей страннице в социальной сети, сообщает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Инициативу калужского губернатора, в частности активно поддержал депутат Законодательного собрании области, главный врач Юхновской центральной межрайонной больницы №4 Виктор Авраменко, по мнению которого областным, и местным депутатам не нужно стоять в стороне от таких ситуаций, а включиться в их решение, больше общаться с людьми. Ранее, в возглавляемой парламентарием больнице, по поручению губернатора работал министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев. Поводом для посещения больницы главой ведомства стало видеообращение в социальной сети водителя автомобиля скорой медпомощи этой больницы в котором, он рассказал, что врачи и фельдшеры больницы из Юхнова не получают доплату за работу с ковид-пациентами. С приездом в «глубинку» министра здравоохранения ситуация разрешилась.

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«Причины возникших сложностей установлены. Но этого недостаточно. С конкретной проблемой разобрались, а сколько еще таких есть? Поручил министру здравоохранения Алану Цкаеву в ближайшее время совершить объезд всех межрайонных медицинских учреждений, организовать приём сотрудников, выслушать их, провести встречи с главными врачами, найти болевые точки и принять решения по их устранению», — пишет Владислав Шапша. По мнению калужского губернатора, если бы ситуация в Юхнове была выявлена и обсуждена вовремя, то она и решилась бы в десятки раз быстрее. Поэтому подобные структура в виде общественных наблюдательны советом, формат которых будет в дальнейшем определен, начнут работать в качестве дополнительного инструмента профилактики подобных проблем. «В итоге с одной стороны, это частный случай, где стечение самых разных обстоятельств привело к проблеме. С другой стороны, общий симптом влияния пандемии коронавируса на управление здравоохранением в Калужской области», — считает калужский губернатор.