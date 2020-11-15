Пермь, , 13:30 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 15 ноября, выявлен 231 случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Это максимальный показатель с конца марта. Стоит отметить, в регионе с каждым днем суточный показатель выявляемых носителей коронавируса становится всё больше: на 13 ноября — 210 случаев, на 14 ноября — 222, на 15 ноября — 231.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,4%, а коэффициент распространения — 1,1 (на 14 ноября — 1,09). В Прикамье с начала пандемии зафиксировано 16 418 носителей SARS-CoV-2.

На сегодняшний день в больницах лечение получает 1 941 пациент, из них 140 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки из COVID-центров в связи с выздоровлением выписан 151 человек, в целом число оправившихся от болезни составляет 11 0 70 человек.

От коронавирусной инфекции скончался 471 человек, в том числе семеро — за последние сутки. Кроме того, зафиксирован летальный исход у 306 носителей коронавируса, но причиной смерти названы сопутствующие заболевания. За последние сутки умерли трое таких COVID-пациентов.

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