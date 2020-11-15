Ташкент, , 13:38 — REGNUM Представитель штаба по борьбе с коронавирусом в Узбекистане Нурмат Отабеков охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в республике как обманчиво стабильную и призвал к бдительности. Об этом он заявил 14 ноября во время брифинга, сообщает UPL.uz.

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В ходе брифинга представителю штаба был задан вопрос о перспективе ухудшения эпидемиологической ситуации в республике, на что Отабеков ответил, что нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в Узбекистане он характеризует как «обманчивую стабильность, обманчивое спокойствие», добавив, что необходимо быть бдительными.

Он также отметил, что сохранить стабильность в республике можно в том случае, если граждане будут небезразлично относится к собственному здоровью и обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов заболевания, не занимаясь самолечением.

Отметим, в Узбекистане по данным минздрава по состоянию на 15 ноября выявили 70 038 случаев инфицирования коронавирусом.