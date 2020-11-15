Оренбург, , 13:17 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 15 ноября, выявлено 190 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Второй день подряд ежесуточный показатель держится на одном уровне.

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С конца марта в регионе зафиксировано 20 377 носителей SARS-CoV-2. От коронавирусной инфекции оправились 17 732 человека, 143 — за последние сутки.

На сегодняшний день в больницах находятся 1 298 пациентов, из них 362 — в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 42 человека, кислородную поддержку получают 602 пациента.

От COVID-19 скончались 155 человек, в том числе трое — за последние сутки.

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