Элиста, , 12:29 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 73 новых носителя коронавирусной инфекции. Это следует из оперативной информации, размещённой 15 ноября на официальном сайте главы республики. ИА REGNUM напоминает, что днём ранее суточный прирост составил 75 человек.

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Так, согласно актуальным данным, с начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 10 тыс. 528 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 7 тыс. 867 человек. От COVID-19 скончались 122 пациента.

ИА REGNUM ранее сообщало, что за предшествующие сутки в Калмыкии скончались четыре пациента с COVID-19.

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