Ростов-на-Дону, , 12:10 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 315 случаев заражения коронавирусовм, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 15 ноября. Накануне сообщалось о 309 носителях инфекции.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 44 муниципальных образований Ростовской области. Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в Ростове-на-Дону (132) и Аксайском районе (12), по десять носителей инфекции выявлено в Таганроге и Шахтах. Около трети заболевших COVID-19, 1,9% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 35 тыс. 281 случай заражения коронавирусом.

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