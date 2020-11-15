Москва, , 11:54 — REGNUM За минувшие сутки в Российской Федерации выявлено 22 572 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 22 572 новых случая выявлены в 85 регионах страны. Таким образом, нарастающим итогом с начала пандемии в России зарегистрировано 1 925 825 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Уточняется, что за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 352 человека. За весь период пандемии от COVID-19 в России умерли 33 186 человек (в эту цифру не входят умершие от других заболеваний, у которых был положительный тест на коронавирус).

По-прежнему лидер по числу суточного прироста выявленных случаев заражения — Москва. В столице выявлен 6271 случай. Далее следует Санкт-Петербург, здесь за сутки выявили 1944 случая. Затем следуют Московская область — 812, Нижегородская область — 412, Республика Карелия — 358.