Белгород, , 11:35 — REGNUM 165 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области 15 ноября, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на три больше, чем за предыдущие сутки и новое максимальное значение.

Анализы Gov-murman.ru

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В целом в Белгородской области подтвердили 13 тыс. 720 положительных теста на коронавирус. За сутки выписали после лечения 19 пациентов, всего выздоровели 11 тыс. 966 человек.

В России за сутки выявили 22 тыс. 572 носителя инфекции.