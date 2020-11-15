Рязань, , 11:34 — REGNUM В Рязанской области 15 ноября выявлено 105 носителей коронавируса, что на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. В лечебных учреждениях находятся 432 пациента с подтверждённым положительным тестом на инфекцию, в том числе трое детей, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения в регионе достигло 12 тыс. 325. Выздоровели 9006 человек, в том числе 113 выписаны за прошедшие сутки. В тяжёлом состоянии в больницах находятся 44 пациента, из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального штаба за сутки скончались два человека. Таким образом, всего в Рязанской области зарегистрировано 73 летальных исхода у пациентов с коронавирусом.