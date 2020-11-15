Севастополь, , 11:27 — REGNUM Ещё 58 случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Севастополе, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе правительства города. Сутками ранее было подтверждено 54 случая.

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Из новых пациентов 14 человек госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные находятся на амбулаторном лечении. Также за сутки 37 пациентов выписаны с выздоровлением после COVID-19. Статистику смертности пополнил один пациент — скончался 75-летний мужчина.

За период пандемии в Севастополе подтверждено 3470 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2615 человек, 95 пациентов спасти не удалось. На 15 ноября лечение в стационарах проходят 296 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, 397 человек лечатся амбулаторно.