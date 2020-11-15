Брянск, , 11:33 — REGNUM В Брянской области 15 ноября подтверждено 150 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на 10 меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 182 пациента.

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С начала пандемии в регионе подтвердили 15 тыс. 221 положительный тест на коронавирус. Выздоровели 11 тыс. 270 человек.

За сутки лаборатории проверили 2934 теста, всего выполнено 267 тыс. 354 исследования на инфекцию.