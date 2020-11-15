Воронеж, , 11:21 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 308 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 310 новых носителях коронавируса.

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Всего в Воронежской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус были подтверждены у 29 653 человек. За последние сутки выписаны с выздоровлением после COVID-19 304 пациента, общее число выздоровевших достигло 27 698 человек.

В статистику смертности за сутки включено 12 новых летальных исходов. В общей сложности COVID-19 унёс жизни уже 632 человек в Воронежской области.