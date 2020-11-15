Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки подтверждено еще четыре летальных исхода от COVID-19, сообщили 15 ноября в федеральном оперативном штабе. Продолжает оставаться высокой и выявляемость коронавирусной инфекции, приблизившись к двумстам случаям в сутки.

Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь в Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

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За последние сутки в Ленобласти подтверждено 183 новых случая заражения вирусом SARS-CoV-2. Это на девять случаев меньше, чем днем ранее, когда по итогам пятницы, 13 ноября, было объявлено о 192 новых случаях — «рекорд» для региона за время пандемии.

Нарастающим итогом в Ленобласти на 15 ноября зафиксировано 13 927 случаев заражения. От COVID-19 излечились 8267 человек, в том числе 164 пациента выписаны за минувшие сутки.

От тяжелых осложнений этого заболевания в Ленобласти скончался 121 человек, в том числе 4 — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, с понедельника, 16 ноября, в Ленинградской области заведениям общественного питания запрещено принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Ночью общепит сможет работать только на доставку и навынос. Проведение банкетов в общественных местах, кафе и ресторанах ограничили 18 участниками. Отменена плановая помощь в стационарах, за исключением экстренных случаев. введены и другие изменения в действующий режим ограничений в связи с пандемией.

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