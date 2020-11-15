Краснодар, , 11:12 — REGNUM Ещё 158 случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за сутки, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в региональном оперативном штабе. Накануне сообщалось о 154 новых носителях.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Новые носители зарегистрированы в 24 муниципальных образованиях. В том числе 37 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре, на втором месте — Сочи, где выявили 17 новых носителей, на третьем месте Ейский район, там 15 новых носителей. Также десять заразившихся за сутки выявили в В Тихорецком районе, в Динском — восемь, в Северском и Курганинском районах, а также Анапе — по семь.

За весь период пандемии в Краснодарском крае заражение коронавирусом подтвердилось у 19 548 человек, в том числе у 1679 детей. Выздоровели 12 456 человек, скончались в общей сложности 506 пациентов с СOVID-19. В Тяжёлом состоянии находятся 47 человек, 43 из них подключены к аппаратам ИВЛ, еще четверо — находятся на ЭКМО. В стационарах с COVID — 19 находятся 4710 человек.