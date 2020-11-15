Екатеринбург, , 11:09 — REGNUM В Свердловской области за сутки обнаружено ещё 333 носителя коронавируса. Из них 164 — в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Специалисты лаборатории в защитных костюмах Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Также новые случаи есть в Алапаевском районе, Асбесте, Арамильском городском округе, Берёзовском, Верхней Салде, Белоярском городском округе и многих других муниципалитетах региона. С начала пандемии на Среднем Урале выявили 40 671 заразившихся.

За сутки от COVID-19 скончались семь пациентов. А с весны эта цифра достигает уже 889.