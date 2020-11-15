Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге подтвердили 1944 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 15 ноября в федеральном оперштабе. Таким образом, в городе поставлен очередной безрадостный «рекорд»: новый показатель — на 92 случая больше, чем сутками ранее.

Пассажиры в масках выходят из электрички в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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По количеству новых случаев в сутки Петербург уверенно занимает второе место после Москвы, более чем на тысячу случаев обгоняя находящуюся на третьей строчке Московскую область. С учётом новых данных, всего с начала марта в Петербурге подтверждено 81 704 случая заражения вирусом SARS-CoV-2.

Остаются высокими и цифры суточной выписки тех, кто ранее заразился коронавирусом и заболел COVID-19. За минувшие сутки в Петербурге выписаны 937 человек, что на шесть человек меньше, чем днем ранее. Общее количество переболевших в Петербурге составляет на сегодня 48 663 человека.

Список летальных исходов от ковида за последние сутки в Петербурге пополнил еще 41 случай. Это на 23 случая меньше, чем днем ранее, и значительно меньше, чем в Москве, где за сутки констатировали смерть 75 пациентов. Нарастающим итогом в Петербурге от COVID-19 скончался 4551 человек за всё время пандемии. Летальность болезни в настоящее время составляет в городе 5,5%.

За последние сутки в Петербурге тесты на коронавирус сдали 36 069 человек. Под медицинским наблюдением с подозрением на заражение находится 2658 человек. Из них 72 человека размещены в обсерваторе, 858 — на самоизоляции. Еще 1728 человек — это контактные лица.

В целом по России за последние сутки подтверждено 22 572 новых случая коронавирусной инфекции (+1,2%). Нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 925 тыс. 825 случаев во всех регионах РФ. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 456 человек, общее количество переболевших — 1 млн 439 тыс. 985 человек. За истекшие сутки подтверждено 352 летальных случая, общее количество жертв — 33 186 человек.

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