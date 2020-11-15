Челябинск, , 10:36 — REGNUM В Челябинской области за предыдущие сутки стало известно ещё о семи умерших пациентах с коронавирусной инфекцией. Все они скончались от COVID-19, сообщает оперштаб.

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Среди них 81-летняя женщина, а также мужчины, которым было 53, 84 84 года, а также 66, 69 и 80 лет. От других причин скончавшихся нет.

С весны в регионе от ковида скончались уже 223 пациента. Ещё 520 умерли от других болезней.