Бишкек, , 09:14 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 551 новый случай заражения коронавирусом, всего в республике зарегистрировали 66 504 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает 15 ноября пресс-служба штаба по борьбе с распространением COVID-19.

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474 человека за сутки выздоровели (всего 57 321), три человека скончались (всего с начала пандемии умерли 1199 человек).

На текущий момент в стационарах медицинских учреждений Киргизии находятся 3318 инфицированных коронавирусом, 3972 человека лечатся амбулаторно.

За минувшие сутки выявили 22 новых случая инфицирования коронавирусом медицинских работников, пять из которых выявили в «красной зоне». За период эпидемии в республики зарегистрировали 3715 заражений коронавирусом медицинских работников, 3490 медработника выздоровели.