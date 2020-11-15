Москва, , 07:22 — REGNUM Мошенники могут получить доступ ко многим персональным данным любого человека, включая паспортные данные и кредитную историю, зная только его номер телефона. Об этом сообщил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин агентству «Прайм».

Эксперт объяснил, что появление новых методов и расширение применения электронных средств в сфере обработки данных приводит к постоянному росту угроз. Поэтому, заручившись поддержкой сотрудника одного из центров обработки данных, злоумышленники могут получить доступ к большому количеству информации, зная только номер телефона.

«В теории до сих пор известны случаи, когда, но номеру телефона возможно определить ФИО владельца и паспортные данные, указанные при регистрации сим-карты», — подчеркнул Щельцин.

Он добавил, что также мошенники могут получить информацию о наличии собственности и банковской кредитной истории. Это объясняется тем, что для получения доступа к базам данных с такой информацией, как правило, требуется только знание паспортных данных. Для защиты этой информации рекомендуется использовать двухфакторную авторизацию для всех подобных сервисов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре заместитель директора департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычев заявил, что в России на 200% выросло число случаев телефонного мошенничества в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

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